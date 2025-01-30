 الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين زيلدين حليف ترامب رئيسا لوكالة حماية البيئة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين زيلدين حليف ترامب رئيسا لوكالة حماية البيئة


نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 2:41 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 2:41 ص

صادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الأربعاء على تعيين لي زيلدين رئيسا لوكالة حماية البيئة، وهو دور لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الوفاء بتعهده بإلغاء قواعد بيئية كبيرة، بما في ذلك تلك الرامية إلى إبطاء التغير المناخي والتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية. 

وجاءت النتيجة بتصويت 56 عضوا بالمجلس لصالح زيلدين و 42 عضوا ضده.

يشار إلى أن زيلدين، وهو عضو سابق بالكونجرس من نيويورك، حليف لترامب منذ أمد طويل وكان في فريقه الدفاعي خلال اتهامه بالتقصير للمرة الأولى. وصوت ضد المصادقة على هزيمة ترامب في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.

وقال زيلدين /44 عاما/ أثناء جلسة المصادقة على تعيينه إنه يتحمل مسؤولية أخلاقية ليكون مسؤولا جيدا في مجال البيئة.


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