تعرف على الفرق المتأهلة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا

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كشفت الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا عن الفرق المتأهلة إلى دور الملحق، وكذلك الدور ثمن النهائي.

وجاءت قائمة الفرق المتأهلة بشكل مباشر للدور ثمن النهائي على النحو التالي:

1 - ليفربول الإنجليزي

2 - برشلونة الإسباني

3 - أرسنال الإنجليزي

4 - إنتر ميلان الإيطالي

5 - أتلتيكو مدريد الإسباني

6 - باير ليفركوزن الألماني

7 - ليل الفرنسي

8 - أستون فيلا الإنجليزي

وجاءت قائمة الفرق المتأهلة لدور الملحق على النحو التالي:

9 - أتالانتا الإيطالي

10 - بوروسيا دورتموند الألماني

11 - ريال مدريد الإسباني

12 - بايرن ميونيخ الألماني

13 - ميلان الإيطالي

14 - آيندهوفن الهولندي

15 - باريس سان جيرمان الفرنسي

16 - بنفيكا البرتغالي

17 - موناكو الفرنسي

18 - استاد بريست الفرنسي

19 - فينورد الهولندي

20 - يوفنتوس الإيطالي

21 - سيلتيك الأسكتلندي

22 - مانشستر سيتي الإنجليزي

23 - سبورتنج لشبونة البرتغالي

24 - كلوب بروج البلجيكي

وجاءت قائمة الفرق المقصاة من البطولة بشكل مباشر على النحو التالي:

25 - دينامو زغرب الكرواتي

26 - شتوتجارت الألماني

27 - شاختار دونيتسك الأوكراني

28 - بولونيا الإيطالي

29 - النجم الأحمر الصربي

30 - شتورم جراتس النمساوي

31 - سبارتا براج التشيكي

32 - لايبزيج الألماني

33 - جيرونا الإسباني

34 - سالزبورج النمساوي

35 - سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

36 - يونج بويز السويسري.

يُذكر أن الفرق المتأهلة للدور الملحق تخوض مواجهة من مباراتي ذهاب وإياب، بحيث يتأهل الفائز للدور ثمن النهائي، حيث تنضم 8 فرق إلى الثمانية المتأهلين بشكل مباشر.