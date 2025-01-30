أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، وعدد من القادة الآخرين.

ويضع هذا الإعلان نهاية للتكهنات التي استمرت طويلاً حول الرجل الذي تصدر قوائم المطلوبين لدى إسرائيل، فمن هو؟

- الضيف المتنقل

يدعى محمد دياب المصري، فلسطيني وُلد في غزة عام 1965، عندما كانت المنطقة تحت السيطرة المصرية. ويُعرف باسم الضيف كتعبير مجازي عن أسلوب حياة التنقل التي يعيشها، إذ يتنقل من مكان إلى آخر تجنباً للغارات الجوية الإسرائيلية.

وينتمي الضيف إلى أسرة فلسطينية لاجئة هُجّرت عام 1948 من قرية القبيبة إلى غزة، حيث نشأ في مخيم خان يونس للاجئين، وظل يعيش فيه طوال حياته، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

تربَّى الضيف في أسرة فقيرة جداً، وعمل إلى جانب والده في مجال الغزل والتنجيد، كما أنشأ مزرعة لتربية الدواجن وعمل سائقاً، واضطر في بعض الأحيان للتوقف عن الدراسة لمساعدة أسرته في تأمين احتياجاتها.

وحصل الضيف على شهادة في العلوم من الجامعة الإسلامية في غزة، حيث درس الفيزياء والكيمياء والأحياء. وأظهر ولعاً بالفنون، إذ ترأس حينها لجنة الترفيه في الجامعة وقدم عروضاً مسرحية كوميدية على خشبة المسرح.

وبعد "الانتفاضة الفلسطينية الأولى"، عند انطلاق حركة حماس عام 1987، لم يتردد الضيف في الانضمام إليها. بعد ذلك، اعتقلته سلطات الاحتلال عام 1989، وقضى 16 شهراً في السجن بتهمة العمل في الجهاز العسكري لحماس.

وفي أثناء سجنه في تلك الفترة، كان الضيف قد اتفق مع زكريا الشوربجي وصلاح شحادة على تأسيس حركة منفصلة عن حماس بهدف "أسر جنود الاحتلال"، فكانت كتائب عز الدين القسام.

لاحقاً، انتقل الضيف إلى الضفة الغربية برفقة عدد من قادة القسام في قطاع غزة، وبقى هناك لفترة من الزمن، حيث أشرف على تأسيس فرع لكتائب القسام في الضفة الغربية، وأصبح قائداً له بعد اغتيال عماد عقل عام 1993.

وفي عام 2002، أصبح الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام؛ بعد اغتيال سلفه صلاح شحادة بغارة إسرائيلية.

- مهندس الأنفاق

يوصف الضيف بأنه مهندس بناء الأنفاق وصانع القنابل، ومنذ نحو 30 عاماً شارك الرجل في عدة عمليات عسكرية ضد إسرائيل، بدءاً من اختطاف جنود وهجمات صاروخية، مروراً بعمليات عسكرية، ووصولاً إلى هجوم السابع من أكتوبر، الذي يُعتقد أنه "العقل المدبر" له، إلى جانب القيادي الراحل لحركة حماس يحيى السنوار.

ويُنسب إلى الضيف، بعد توليه القيادة، الفضل في تصميم سلاح حماس الأبرز: صواريخ القسام، وشبكة الأنفاق التي حفرت تحت غزة.

ويعتقد أن الأنفاق هي المكان الذي قضى الضيف معظم وقته فيها متخفياً بعيداً عن أنظار الاحتلال، وموجهاً منها عمليات حماس.

- مقاتل الأرواح التسعة

وفي حين يعرف الضيف في الأوساط الفلسطينية بـ"العقل المدبر"، يعرف إسرائيلياً بـ"رجل الموت" أو "المقاتل ذو الأرواح التسعة"، بعد محاولات الاغتيال الإسرائيلية التي نجا منها.

ومنذ عقود تطارد إسرائيل محمد الضيف، إذ تُحّمله مسئولية مقتل عشرات الإسرائيليين. ومن أخطر التهم الموجهة إليه هي إشرافه وتخطيطه لسلسلة عمليات انتقام عقب اغتيال المهندس يحيى عياش، والتي أدت إلى مقتل نحو 50 إسرائيليا بداية عام 1996، وتخطيطه كذلك لأسر وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين أواسط التسعينيات.