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هز زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر المباني في تايوان، صباح اليوم الخميس، فيما ضربت سلسلة من الهزات الارتدادية الجزيرة؛ مما تسبب في أضرار طفيفة ولكن ربما ينذر بمزيد من الأنشطة الزلزالية في المستقبل القريب.

وقع أكبر زلزال الساعة 1011 صباحا (0211 بتوقيت جرينتش) في بلدة دابو في مقاطعة شياي على عمق عشرة كيلومترات، بحسب وكالة الطقس المركزية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

ويقع مركز الزلزال، على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب العاصمة تايبيه حيث اهتزت المباني قليلا.

وأعقب ذلك بعد فترة قصيرة 12 زلزالا صغيرا على الأقل في دابو.

ولم يتم تسجيل أي أضرار أو خسائر بشرية على الفور.

وكانت كلها هزات ارتدادية لزلزال بقوة 4ر6 درجة ضرب دابو في 21 يناير، وأسفر عن تلقي 15 شخصا العلاج في المستشفى مصابين بجروح طفيفة وألحق أضرارا بالمباني وبأحد الجسور.

وفي أبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة مقاطعة هوالين الجبلية الساحيلة الواقعة بشرق الجزيرة؛ مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من ألف آخرين، وانهيار فندق وإغلاق متنزه توروكو الوطني.

وكان هذا أشد زلزال خلال 25 عاما وتلاه المئات من الهزات الارتدادية.



