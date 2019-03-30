تقرير: الطفلة التي توفيت أثناء احتجازها على الحدود الأمريكية أصيبت بعدوى بكتيرية

كشف تقرير تشريحي يوم الجمعة، أن وفاة طفلة (7 أعوام) من جواتيمالا أثناء احتجازها في الولايات المتحدة في ديسمبر كان بسبب إصابتها بعدوى بكتيرية.

وتوفيت جاكلين كال بعدما احتجزها مسؤلو حرس الحدود الأمريكيون هي ووالدها في مدينة "ال باسو" بولاية تكساس. وتم نشر تقرير الطبيب الشرعي على الموقع الإلكتروني لشبكة "سي بي اس نيوز" الذي أفاد بإصابتها بعدوى الدم (الإنتان العقدية).

وأثارت وفاة الطفلة التساؤلات عن كيفية تعامل حرس الحدود الأمريكيين مع اللاجئين القادمين من أمريكا الوسطى والذين يأملون في الحصول على اللجوء.

وأظهر التقرير أن الطفلة كانت تعاني من عدوى بكتيرية كانت تتفاقم سريعا وتسببت في توقف العديد من أعضاء جسدها حتى توفيت. وأكد تقرير التشريح أن الوفاة كانت طبيعية.

وغادرت حافلة تقل الطفلة ووالدها نقطة دخول في 6 ديسمبر متجهة إلى منطقة تبعد 90 دقيقة، إلا أن بيان إدارة الجمارك وحماية الحدود أفاد بأن درجة حرارة جاكلين ارتفعت في ذلك الوقت إلى 9ر40 درجة مئوية.

وقام مسعفو الطوارئ بإنعاشها ثم تم نقلها بطائرة إلى مستشفى في إل باسو، إلا أنها توفيت بعد يومين.

وكانت الطفلة ووالدها يسافران مع مجموعة عندما وصلوا إلى الحدود.

وقال مسؤولو الحكومة الأمريكية إن الطفلة لم تأكل أو تشرب شيئا لعدة أيام، إلا أن محاميي عائلة الطفلة يرفضون هذه المزاعم.