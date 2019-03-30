كوريا الجنوبية تؤكد مجددا اتفاقها مع أمريكا في سياستهما تجاه بيونج يانج

أكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانج كيونج هوا، مجددا اتفاق بلادها وأمريكا تماما فيما يتعلق بهدف سياستهما تجاه كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها كانج للصحفيين في سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن بعد إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، أمس الجمعة.

وأضافت كانج أن القضية الأكثر أهمية في المرحلة الحالية في أعقاب القمة بين كوريا الشمالية وأمريكا التي عقدت في هانوي هي استئناف الجانبين المفاوضات.

وتابعت أن بومبيو شدد أيضا على الحاجة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق تقدم واسع فيما يتعلق بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، على الرغم من أنه لم يتم التوصل لاتفاق ملموس في هانوي.

وبددت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية أيضا المخاوف بشأن حل التحالف بين سول وواشنطن.

وأضافت أنه تم إجراء تبادل لوجهات النظر بشكل واسع وصريح بين الحليفين حول جميع القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.

وكانت كانج قد التقت أمس الأول الخميس بالتوقيت المحلي بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في نيويورك وناقش الجانبان الشؤون المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية وقضايا عالمية.

وحضرت كانج أيضا المؤتمر الوزاري لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة لعام 2019 في مقر الأمم المتحدة.