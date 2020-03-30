مظاهرة في شمال لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

تجمع عدد من المواطنين في مدينة طرابلس شمال لبنان في تظاهرة مساء اليوم الاثنين احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وتظاهر عدد من أبناء طرابلس أمام المبنى الذي يقيم فيه مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

يذكر أن عدداً كبيراً من العاملين باليومية في لبنان باتوا بوضع اجتماعي سئ بعد توقفهم عن الأعمال نتيجة تنفيذ قرار مجلس الوزراء التعبئة العامة وإلزامهم البقاء في المنزل.

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أعلن في آخر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي أن الحكومة " ستخصص 75 مليار ليرة لبنانية ( الليرة تساوي 1500$ حسب السعر الرسمي) من احتياطي الموازنة لمعالجة آثار تطبيق القرارات المرتبطة بإعلان حالة التعبئة العامة.