حبس السائق المتهم بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض شرقي الإسكندرية

قررت نيابة أول المنتزه، بإشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابة المنتزه الكلية في الإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس، سائق، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته، بسلاح أبيض "مطواه"، لدى عودتها لمنزل الزوجية، عقب خلافات وقعت بينهما، وطلبت التقرير الطبي من المستشفى، وتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من مستشفى شرق المدينة، حول وصول فتاة تدعى "إسراء.ع.ح"، 19 عامًا، ربة منزل، وبها إصابات متفرقة في الوجه، والصدر، والرأس.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، وسؤال أسرة المجني عليها في التحقيقات، اتهمت زوجها "محمد.م"، 24 عاما، سائق، بالتعدي عليها بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات وقعت بينهما، إثر تدخل أهله في حياتهما الخاصة، قبل وبعد أن أن قررت العودة لمنزل الزوجية بناءًا على اتفاقهما، لكنه فاجئها بالاعتداء عليها بعد اعتراض حماتها.

وأضافت، وعقب ذلك، قرر المتهم نقلها بسيارة أجرة "تاكسي" إلى المستشفى لاسعافها، وهددها بعدم رؤية نجلهما حال الافصاح عن ما حدث، لكن الأمن شاهد الحوار الذي دار بينهما فأبلغ الشرطة، التي حضرت وبسؤال عن أسباب الحادث، اتهمت حماتها، وشقيق زوجها بالتحريض على قتلها والتسبب في إصابتها، قائلة: "حماتي وابنها حرضوا جوزي وأعطوه السكين اللي اعتدى بها عليا".

وبتقنين الإجراءات، وترصد المتهم، وضبطه، ومواجهته، أقر زوجها بارتكابه الواقعة، قائلا: "عصبتني، وشتمتني، وعلشان كده ضربتها"، فتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 11786 لسنة 2021 أول المنتزه، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.