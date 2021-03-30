ترامب يطلق موقعا «ملاكى» للتواصل مع أنصاره

دشن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أمس، موقعا إلكترونيا رسميا ليكون منصة لمؤيديه يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التى قضاها فى البيت الأبيض.

وتعرض الصفحة الرئيسية لموقع (45 أوفيس دوت كوم) صورا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد فى الجيش وزعماء دوليين، والتقطت جميعها فى عدة مناسبات خلال فترة رئاسته، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ويشير رقم 45 عاما إلى ترتيبه بين رؤساء الولايات المتحدة.

وعلقت تويتر وفيسبوك ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعى حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكونجرس (الكابيتول) فى السادس من يناير الماضى.

وتقول رسالة على الصفحة الرئيسية: «مكتب دونالد جيه. ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولا».

ويضم قسم «من نحن؟» بالموقع موجزا من 850 كلمة عن فترة ترامب الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليها الرئيس السابق كثيرا بوصفها أعظم إنجازاته مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسى وتحالفات دولية أخرى وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان جيسون ميلر، وهو متحدث باسم حملة ترامب الانتخابية عام 2020 قد قال فى مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية هذا الشهر إن ترامب سيدشن منصة تواصل اجتماعى خلال ما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.