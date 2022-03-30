التحالف العربي يعلن إيقاف العمليات العسكرية في اليمن تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية - اليمنية

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اعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الثلاثاء إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية -اليمنية.

وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "هذه الخطوة تأتي استجابة للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف الحجرف، بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات".

وأضاف: "كما تهدف هذه الخطوة إلى تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيقي الأمن والاستقرار في اليمن".

وأكد المالكي "وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء"، دون الإشارة إلى موعد انتهائها.

وأشار إلى أن هذه المشاورات "تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل".

وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان لصنع السلامي وإنهاء الأزمة".

وأكد المالكي ثبات موقف التحالف "بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، ووقوفها الدائم مع أبناء الشعب اليمني لتحقيق وتطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ناشد الحجرف قيادة التحالف وكافة أطراف الصراع إيقاف العمليات العسكرية في البلاد، تزامنا مع انطلاق أعمال المشاورات اليمنية اليمنية، في الرياض.