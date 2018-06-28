حسم هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موقفه من عودته لرئاسة اتحاد الكرة المصري في الفترة القادمة.
وقال أبو ريدة في تصريحات إذاعية: "لن اعود لرئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم مرة أخرى".
وأضاف: "أرفض العودة لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم مرة أخرى ومنح فرصة للشباب وأهتم حاليا بعمل صيانة وبناء ملاعب فى مصر" .
وأكمل أبو ريدة: "أحمد مجاهد من الكوادر الرياضية الجيدة ولابد من منحة فرصة والتحكيم المصري "بيخبط" في نفسه".
وواصل: "لابد من منح مجاهد الفرصة بسبب عمله بشكل جيد في الاتحاد العربي والأفريقي ولديه خبره كبيرة، لذلك لابد من تواجده في بعض المناصب".
وأوضح: "التحكيم المصري "بيخبط" في نفسه، كيف سيتم اختيار الحكام المصريين دون الاستعانة بهم داخليا".
وأتم: "هناك بعض من ولاد الحلال" قاموا بالايقاع بيني وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في بعض الأوقات ولكن حاليا على أفضل حال".