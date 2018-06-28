سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موقفه من عودته لرئاسة اتحاد الكرة المصري في الفترة القادمة.

وقال أبو ريدة في تصريحات إذاعية: "لن اعود لرئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم مرة أخرى".

وأضاف: "أرفض العودة لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم مرة أخرى ومنح فرصة للشباب وأهتم حاليا بعمل صيانة وبناء ملاعب فى مصر" .

وأكمل أبو ريدة: "أحمد مجاهد من الكوادر الرياضية الجيدة ولابد من منحة فرصة والتحكيم المصري "بيخبط" في نفسه".

وواصل: "لابد من منح مجاهد الفرصة بسبب عمله بشكل جيد في الاتحاد العربي والأفريقي ولديه خبره كبيرة، لذلك لابد من تواجده في بعض المناصب".

وأوضح: "التحكيم المصري "بيخبط" في نفسه، كيف سيتم اختيار الحكام المصريين دون الاستعانة بهم داخليا".

وأتم: "هناك بعض من ولاد الحلال" قاموا بالايقاع بيني وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في بعض الأوقات ولكن حاليا على أفضل حال".