 أبو ريدة: لن أعود لرئاسة اتحاد الكرة.. والتحكيم المصري «بيخبط» في نفسه - بوابة الشروق
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أبو ريدة: لن أعود لرئاسة اتحاد الكرة.. والتحكيم المصري «بيخبط» في نفسه

الشروق
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 5:27 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 5:29 م

حسم هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موقفه من عودته لرئاسة اتحاد الكرة المصري في الفترة القادمة.

وقال أبو ريدة في تصريحات إذاعية: "لن اعود لرئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم مرة أخرى".

وأضاف: "أرفض العودة لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم مرة أخرى ومنح فرصة للشباب وأهتم حاليا بعمل صيانة وبناء ملاعب فى مصر" .

وأكمل أبو ريدة: "أحمد مجاهد من الكوادر الرياضية الجيدة ولابد من منحة فرصة والتحكيم المصري "بيخبط" في نفسه".

وواصل: "لابد من منح مجاهد الفرصة بسبب عمله بشكل جيد في الاتحاد العربي والأفريقي ولديه خبره كبيرة، لذلك لابد من تواجده في بعض المناصب".

وأوضح: "التحكيم المصري "بيخبط" في نفسه، كيف سيتم اختيار الحكام المصريين دون الاستعانة بهم داخليا".

وأتم: "هناك بعض من ولاد الحلال" قاموا بالايقاع بيني وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في بعض الأوقات ولكن حاليا على أفضل حال".


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