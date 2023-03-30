5 عادات غذائية ونمط حياة للبقاء بصحة جيدة خلال شهر رمضان

رمضان هو شهر التأمل الروحي والتفاني للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وفي حين أن الصوم يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الروحية، فمن المهم التأكد من أن جسمك يتمتع بصحة جيدة ونشاط خلال هذا الوقت.



موقع "تايمز أوف إنديا" نشر مجموعة من النصائح حول النظام الغذائي واللياقة البدنية لمساعدتك على الصيام بأمان في رمضان.



*ابق رطبًا



أحد أكبر تحديات الصيام هو البقاء رطبًا، لذلك خلال شهر رمضان من الضروري شرب الكثير من الماء خلال الوقت بين الإفطار والسحور للحفاظ على رطوبة جسمك، وذلك عن طريق شرب ما لا يقل عن 4-5 أكواب من الماء قبل الصيام و3-4 بعد الإفطار للمساعدة في منع الجفاف بشكل عام، ومن المهم أيضًا تجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لأنها يمكن أن تجففك وتجعلك تشعر بالعطش أكثر.



* تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية



خلال شهر رمضان من المهم احتساب كل سعرات حرارية، وبدلاً من تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل الأطعمة المقلية والحلويات يجب اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على استقرار مستويات الطاقة لديك طوال اليوم ويبقيك تشعر بالشبع والرضا.



* تمرن بانتظام



يمكن أن تساعد التمارين في تحسين مزاجك وتقليل التوتر وزيادة مستويات الطاقة، ولكن من المهم ممارسة الرياضة في غير أوقات الصيام لتجنب الجفاف والإرهاق، والحرص على ممارسة الرياضة في وقت مبكر من المساء أو بعد الإفطار.



*الحصول على قسط كافٍ من النوم



الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري خلال شهر رمضان لمساعدة جسمك على إعادة الشحن والتعافي، لذلك يجب الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، والحرص على الذهاب إلى الفراش مبكرًا للحفاظ على دورة النوم، ويجب أيضا تجنب الكافيين والمنبهات الأخرى قبل النوم، لأنها يمكن أن تتداخل مع نومك وتجعلك تشعر بالتعب والركود في اليوم التالي.



* مارس الرعاية الذاتية



يمكن أن يكون الصيام وقتًا صعبًا عقليًا وجسديًا، لذلك من المهم ممارسة الرعاية الذاتية خلال شهر رمضان، لذلك يجب أخذ وقتًا للراحة والاسترخاء وتجديد شبابك وإعادة شحن بطارياتك، وذلك عن طريق ممارسة اليقظة أو التأمل أو الصلاة للمساعدة في تقليل التوتر وتحسين صحتك العقلية.