حاتم صلاح: المخرج أحمد الجندي وقفني جنب النجمين مكي والسقا في الكبير أوي

شارك الفنان حاتم صلاح الجمهور، صورته مع الفنان أحمد السقا، معبرا عن مدى امتنانه لكرم الله عليه، كما وجه الشكر للمخرج أحمد الجندي على جمعه بنجمين كبار مثل أحمد السقا وأحمد مكي.

وكتب حاتم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "لو كنت سرحت ممكن ربنا يكرمني اد ايه عمري ماكنت اتخيل كرمه الكبير.. الحمد لله، شكرا أستاذ أحمد الجندي علي كل حاجه، شكرا انك وقفتني جنب نجمين أحمد مكي وأحمد السقا كنت بدخلهم السينما واستصعب اوي حلم التمثيل".

وتابع: "بس كرم ربنا فوق ما احنا متخيلين والله.. ربنا يكرم كل الموهبين.. شكرا فريق الاخراج والتصوير والكتابة والديكور والمونتاج والمزيكا، وان شاء الله الحلقات الجايه احلي .. اللي حبني شكرا من قلبي واللي ماحبنيش حقكوا عليا حاولت اجيب اخري .. وشكرا استاذ احمد مكي انك موجود في الدنيا".

"الكبير أوي 7" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي.