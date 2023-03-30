لافروف: الغرب متورط بشكل مباشر في الحرب ضد روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الحرب ضد روسيا.

وأضاف لافروف - في حوار نقلته وكالة "تاس" الروسية - "لم يعد بإمكاننا التسامح مع سياسة الغرب، الذي قرر مرة أخرى اختيار النظرية والممارسة النازية لإعلان هذه المرة حربًا مختلطة ضد روسيا الاتحادية. وهي تخوضها أيدي الجيش الأوكراني بأوامر من نظام كييف".

ووفقًا للافروف، يعترف القادة الأوكرانيون أنفسهم بأنهم سيخسرون دون استمرار الإمدادات من الأسلحة الهجومية المتزايدة لأوكرانيا.

وأشار إلى أن "هذا اعتراف مميز. ويعني شيئًا واحدًا فقط: الغرب طرف مباشر في هذه الحرب. بدونها، كانت ستنتهي منذ زمن بعيد، وكان من الممكن القضاء على التهديدات التي تلوح في الأفق ضد كامل السكان الناطقين بالروسية في البلاد التي يطلق عليها أوكرانيا بعد انقلاب 2014".

وكرر لافروف أن التعليم باللغة الروسية، واستخدام اللغة حتى في الحياة اليومية محظور في أوكرانيا، بالإضافة إلى إغلاق وسائل الإعلام، مضيفًا: "لقد استخدم الغرب هذا النظام ليس فقط لتدمير كل شيء روسي كان موجودًا دائمًا طوال تاريخ هذه الأراضي في أوكرانيا الحديثة، ولكن أيضًا لخلق تهديدات مباشرة لأمن الاتحاد الروسي على أراضيه، بما في ذلك وشدد لافروف على إقامة قواعد عسكرية وبنى تحتية أخرى لحلف شمال الأطلسي".