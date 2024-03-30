تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 20 جنيها، فى منتصف تعاملات اليوم السبت، ليصل سعر الجرام عيار 21 - الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 3100 جنيه مقارنة بـ3120 جنيها فى بداية تعاملات اليوم، وفقا للموقع الرسمى للشعبة الذهب.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، وانخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 2657 جنيها، كما تراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 3543 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها ليصل إلى 24800 جنيه، مقارنة بـ 24960 جنيها فى بداية تعاملات اليوم.

وفى الأسواق العالمية، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى على أفضل أداء شهري في 3 سنوات فى تسوية تعاملات أمس الجمعة، بدعم من توقعات خفض الفائدة، وقوة الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2% مسجلاً 2220.8 دولار للأوقية، في أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020 إذ ارتفع 9%، كما سجل ثاني مكاسب فصلية على التوالي.