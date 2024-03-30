تونس تجدد دعمها للشعب الفلسطيني: يتصدى ‏ببسالة لغطرسة وطغيان الاحتلال الإسرائيلي

جددت تونس دعمها الدائم للشعب الفلسطيني في الذود عن حقه غير القابل للتصرف ‏والذي لا يسقط بالتقادم، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.‏

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين ليوم ‏الأرض، موقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه التاريخية ‏المشروعة كاملة، وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف‎.‎

كما أكدت تونس وقوفها قيادة وشعباً، لصمود الشعب الفلسطيني الذي يتصدى ‏ببسالة لغطرسة وطُغيان قوات الاحتلال الإسرائيلية، ووحشيّة ترسانته العسكرية التي تقترف كل يوم جرائم ضد ‏الإنسانية وحرب إبادة ممنهجة ومحاولات تنكيل وتهجير، دون أدنى مساءلة أو محاسبة، وذلك في ‏انتهاك صارخ وغير مسبوق لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية.