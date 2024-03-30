تونس تجدد دعمها للشعب الفلسطيني: يتصدى ‏ببسالة لغطرسة وطغيان الاحتلال الإسرائيلي

جددت تونس دعمها الدائم للشعب الفلسطيني في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض، موقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة، وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكدت تونس وقوفها قيادة وشعباً، لصمود الشعب الفلسطيني الذي يتصدى ببسالة لغطرسة وطُغيان قوات الاحتلال الإسرائيلية، ووحشيّة ترسانته العسكرية التي تقترف كل يوم جرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة ممنهجة ومحاولات تنكيل وتهجير، دون أدنى مساءلة أو محاسبة، وذلك في انتهاك صارخ وغير مسبوق لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية.