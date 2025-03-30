نتنياهو يزور المجر الأربعاء

من المتوقع أن يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المجر.

ولم يؤكد مكتبه بعد ما إذا كان سيبقى هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم أن ذلك كان ضمن المخطط الأصلي للزيارة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وطلب نتنياهو من المحكمة التي تنظر في ملفات الفساد الموجهة إليه، تأجيل شهادته المقررة يوم الأربعاء، بحجة أن لديه 'اجتماعًا أمنيًا طارئًا لا يمكن تأجيله".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في مؤتمر صحفي، إن نتنياهو سيصل إلى المجر في زيارة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وإذا تمت الزيارة فستكون الأولى لنتنياهو إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال رسميا يوم 21 نوفمبر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم على الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الزيارة تأتي بعد دعوة وجهها أوربان لنتنياهو، على الرغم من مذكرة الاعتقال الدولية بحقه التي كانت قد صدرت قبل ذلك يوم واحد فقط على دعوة أوربان، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضافت القناة أن المجر هي إحدى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي يكرس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن على الرغم من ذلك، فإن أوربان أكد أن "بإمكان نتنياهو أن يأتي إلى المجر دون خوف من الاعتقال"، وفق المصدر نفسه.

ومع ذلك اعتبرت القناة 12 أنه على الرغم من دعوة نتنياهو "لا توجد طريقة للوصول إلى المجر دون المرور عبر المجال الجوي للدول الأخرى الموقعة على نظام روما الأساسي، لذلك لا يزال خطر الاعتقال قائما ويحوم فوق رأس رئيس الوزراء نتنياهو".