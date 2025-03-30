أحمد الشرع: نستهدف استقطاب الموارد البشرية السورية في بلاد المهجر

ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع، كلمة خلال الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وقال الشرع إن خطتهم المستقبلية ستنطلق اعتمادًا على الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها تلك الموارد متنوعة الخبرة، من خلال تطوير الأداء التعليمي في المدارس والجامعات، وإدخال العلوم الحديثة ضمن المناهجِ التي تعتمد على التحليلِ والاستنتاجِ والتطبيق، وربطُ التوجهات التعليمية مع حاجات السوق.

وأضاف أن خططهم تستهدف استقطاب الموارد البشريةِ السورية في بلادِ المهجر، التي تعلمت في كبرى الجامعات، وعمِلت في أهم المجالات، وهذا سيكون عاملاً هامًا لضمانِ سرعةِ تقدم البلاد، ودفعِ عجلة التنمية.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنمية الزراعةِ وتطويرها وعلاج مشكلاتها وتحديد سياسات نافعةٍ عبر إحصاءات دقيقة، وقروض حسنة، ومشاريع للري، ورزنامة زراعية متوافقة مع الحاجة، كما سيتم العمل على على رعاية المزارع مما يؤمن إنتاجًا يحافظ على الأمن الغذائي وحاجة الصناعة الغذائية، ثم حاجة السوق الخارجية.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على تأهيل الصناعة ودعمها بقرارات تؤهلها للنمو كحماية المنتج المحلي، والنظر في التخفيف قدر الإمكان من كلفة الإنتاج وتخفيف الأعباء الضريبية، موضحًا أنه من هذا المنطلق جرى العمل على دمج وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، في وزارة واحدة وهي الاقتصاد والصناعة.

وأفاد بأنه سيتم العمل على إصلاح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباءِ على مدار الساعة بأقصى سرعة ممكنة، موضحًا أنه جرى دمج وزارة الكهرباء والنفط والغاز تحت مسمى وزارة الطاقة، وذلك لتحقيق التوافق والتكامل وضمان سرعة الإصلاح والتطوير في هذا القطاع الحيوي.

وأفاد بأنه يتم العمل على إنشاء بيئة استثمارية مشجعة لجذب الاستثمارات في جميع المجالات، والعمل على تنظيم القوانين التي تحفظ حق المستثمر والقوانين الناظمة للشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية كالبنية التحتية وغيرها.