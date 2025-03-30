ماجد سامي يشن هجوما لاذعا على حسام حسن بعد ظهوره مع رامز

شن ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، هجومًا لاذعًَا على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد ظهوره في برنامج «إيلون مصر».

وتم إذاعة حلقة حسام حسن في برنامج المقالب «رامز إيلون مصر»، المذاع عبر فضائية «ام بي سي مصر»، أمس السبت وشهدت الكثير من التصريحات خاصة حول أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وارتباطه بالانتقال إلى الأهلي.

وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قمة العبث أن تقبل (وأنت تحلم بأن تكون خليفة الجنرال)، أن تشارك في هذا البرنامج التافه».

وأضاف: «غلطتك إنك شاركت في هذا التهريج يا حسام».

كان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجه نصيحة لـ أحمد مصطفى «زيزو» جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: ««نصيحتي لـ زيزو يلعب خارج الدوري المصري».