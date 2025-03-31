تعليق مُثير من عضو مجلس الزمالك على أزمة عقوبات القمة

علق رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على القرارات التي اتخذتها رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن مباراة القمة.

كانت الرابطة قد عدّلت قراراتها السابقة بشأن العقوبات الموقعة على الأهلي نتيجة انسحابه من مباراة القمة، ليتم الاكتفاء باعتباره خاسرا أمام الزمالك، مع إلغاء عقوبة خصم 3 نقاط بنهاية الموسم رغم وجودها في اللائحة.

وقال نصوحي عبر حسابه على "إكس": "القانون الذي لا يطبق على الجميع ويستثنى منه أحد يجب أن لا يُحترم".

وكان الزمالك قد أصدر بيانا رسمياً أكد فيه أن مجلس الإدارة يعتزم التصعيد محليا ودوليا ضد قرارات الرابطة، لتحقيق العدالة – من وجهة نظره-.