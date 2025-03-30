مصدر لأسوشيتد برس: إطلاق سراح أمريكية كانت محتجزة لدى طالبان في أفغانستان

تم إطلاق سراح امرأة أمريكية كانت تحتجزها حركة طالبان على مدى أسابيع في أفغانستان، وفقا لشخص مطلع على القضية وما جرى نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت بحسب دبلوماسي أمريكي مخضرم.

وكان قد تم اعتقال فاي دايل هول في فبراير/شباط الماضي بتهم استخدام طائرة مسيرة بدون إذن، وتم إطلاق سراحها في إطار صفقة ساعد الوسطاء القطريون في التفاوض عليها، وفقا للشخص الذي تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات.

وقال الشخص إنه تم نقل هول إلى السفارة القطرية في العاصمة الأفغانية كابول وأن حالتها الصحية جيدة، وأن الترتيبات كانت جارية من أجل عودتها إلى الولايات المتحدة.

وفي منشور على "إكس"، أكد زلماي خليل زاده، السفير الأمريكي السابق في أفغانستان، إطلاق سراح هول مع صورة لها، وقال إنها ستكون "في طريقها إلى الوطن قريبا". وأضاف أنها "الآن في رعاية أصدقائنا القطريين في كابول، وستكون في طريقها إلى الوطن قريبا".

ولم يتوفر الكثير من التفاصيل بشأن قضية هول أو إطلاق سراحها على الفور يوم السبت، بما في ذلك سبب وجودها في أفغانستان أو مدة أو ظروف احتجازها. كما لم يصدر على الفور تعليق من وزارة الخارجية الأمريكية.

ويعتقد أن هول هي رابع أمريكي يجري إطلاق سراحه من أفغانستان منذ يناير/كانون الثاني الماضي.