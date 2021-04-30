فايزر وبيونتيك تطلبان من وكالة أوروبية إقرار لقاح كورونا للأطفال بين 12 و15 عاما

تقدمت شركة بيونتيك الألمانية لتصنيع اللقاحات وشريكتها الأمريكية فايزر طلبا اليوم الجمعة لوكالة الأدوية الأوروبية للموافقة على استخدام لقاحهما لتطعيم الأطفال والمراهقين من 12 إلى 15 عاما.



وفي معرض تقديم الطلب قالت الشركتان إن الخطوة سوف تشمل تكييف وتمديد الموافقة القائمة لتشمل الفئة العمرية الأصغر.



وزيادة عدد من يتلقون اللقاح المضاد لكوفيد-19 يأتي في إطار جهود أوسع للمساعدة في بناء مناعة القطيع في مجتمع الاتحاد الأوروبي.



وحتى الآن لم يتم إقرار لقاح فايزر/بيونتيك سوى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 16 عاما وأكثر.