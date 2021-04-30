تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، غدًا السبت، بعيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بدون حضور شعبي وجماهيري.



وقال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال، إنه "بناءً على توجيهات الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور؛ حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة فعاليات الاحتفال من المنزل".



وأضاف إدوارد أن برنامج الاحتفال يبدأ في الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية لنائب رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، ومجموعة من الترانيم، وبعدها صلاة للقس عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة في مصر، ثم كلمة للقس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وقراءة كتابية للقس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.