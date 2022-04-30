الجيش اليمني يرصد 131 خرقًا للهدنة خلال الـ 48 ساعة الماضية

أعلنت قوات الجيش اليمني، توثيق 131 خرقًا للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وتعز والضالع، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية" - أنه تم رصد 49 خرقًا في جبهات محور تعز، و34 خرقًا في الجبهات غربي حجة، و28 خرقًا في جبهات مأرب، و13 خرقًا شرق وشمالي حزم الجوف، و6 خروقات في محور الضالع، وخرقًا واحدًا بجبهة رازح غربي صعدة.

وأضاف البيان أن الخروقات عبارة عن محاولات تسلل مجاميع حوثية إلى مواقع الجيش جنوبي مأرب، إضافة إلى استمرار إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة على المواقع بكل الجبهات، إضافة إلى نشاط المليشيا في شق طرقات واستحداث مواقع وتحصينات، واستقدام تعزيزات، وتحليق للطيران الاستطلاعي المسيّر.