محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بـ170 مليون جنيه

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 50 فدانا بتكلفة 170 مليون جنيه تقريبا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المنطقة الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم 3 مراكز، وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج، التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من 300 طن/ يوم، بناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والحسيني جلال عضو مجلس النواب، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومهندسي الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع وأهالي المنطقة المحيطة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المصنع سيساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات التي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية، حيث سيستقبل المصنع المزمع إنشاؤه المخلفات من 3 مراكز، وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج، وتدويرها والاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل مما يساعد نحو تحقيق التكامل والاستدامة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، بالإضافة الى تصنيع بلاط الإنترلوك من المخلفات الصلبة، وتماشيا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظومة واستكمالا لخطة المحافظة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي والدفن مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي على المحافظة بجميع مراكزها وقراها.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات والتنسيق مع والجهات المعنية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة وعدم الحرق العشوائي للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.

ولفت إلى انه يجرى تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الذى يتضمن 3 مراحل وهي مرحلة تحسين منظومة الجمع للمخلفات وتحسين منظومة النقل وتحسين منظومة المعالجة والتخلص النهائي من خلال إنشاء 4 محطات وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط؛ لتسهيل نقل المخلفات إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطاقة إنتاجية 330 طنا في اليوم، وذلك وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية، بالإضافة إلى مدفن على مساحة 20 فدانا.

وعقب وضع حجر الأساس، التقى محافظ أسيوط بعض أهالى مركز الغنايم ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة التى توليها الدولة اهتماما لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع، بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة بالتنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من مصنع تدوير المخلفات الجارى إنشاؤه بالمركز.