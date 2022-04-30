قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ روسيا لا ترى نفسها في حالة حرب مع حلف شمال الأطلسي «ناتو».

ونقلت وكالتا «ريا» و«تاس» الروسيتان، عن لافروف قوله قال في مقابلة مع قناة العربية، إنّ حلف الناتو يعتقد أنه في حالة حرب مع روسيا، مشيرًا إلى أنّ موسكو لا تهدد بالأسلحة النووية.

ورأى لافروف أنّ وسائل الإعلام الغربية بالغت في هذا الموضوع، وقال: «نحن لا نلعب بالحرب النووية».

وكان لافروف حذر من قبل من الخطر الحقيقي لحرب عالمية ثالثة.

وفي نهاية فبراير الماضي، كانت روسيا قد وضعت أسلحة الردع في حالة تأهب، وهو ما كان يفهم في جميع أنحاء العالم على أنه تهديد للترسانة النووية.

وكرر لافروف في المقابلة، أن الجانب الروسي الرسمي يعتبر أن المهمة - المسماة «العملية الخاصة» في أوكرانيا - تنتهي عندما تتحقق جميع أهدافها.

وأوضح أن هذا يهدف إلى حماية السكان المدنيين في شرق أوكرانيا ولضمان عدم وجود تهديدات من أراضي أوكرانيا لهؤلاء السكان ولروسيا، على حد قوله.

وفي منطقتي دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا، أعلن الانفصاليون المؤيدون لروسيا جمهوريتين شعبيتين اعترف بها رئيس الكرملين فلاديمير بوتين على أنهما دولتين مستقلتين قبل وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي أيضًا إن بلاده تعرف الطرق التي ينوي الغرب من خلالها إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا.