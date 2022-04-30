أردوغان بعد زيارته للسعودية: إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاق بلاده مع السعودية على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأناضول "رسمية" عن أردوغان قوله اليوم السبت، إنه ستيم تدشين فعاليات تجمع مستثمري البلدين، وذلك في أعقاب زيارته للمملكة استمرت يومين.

وأضاف: «يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء».

وأشار إلى أن بلاده تدعم تنظيم معرض إكسبو 2030 الدولي في السعودية.

ووصل أردوغان في وقت مبكر من فجر السبت، إلى إسطنبول قادمًا من جدة؛ بعد اختتام زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، التي جاءت تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.