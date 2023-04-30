 الرئيس السيسي يؤكد لرئيس الوزراء الياباني أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يؤكد لرئيس الوزراء الياباني أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

هديل هلال
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 2:08 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 2:08 م

 

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والذي يجري زيارة رسمية للبلاد.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، إن زيارة رئيس الوزراء الياباني تعكس الاهتمام المتبادل بين مصر واليابان، وذلك بحسب مأ أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأكد على ما تحمله مصر من مشاعر تقدير بالغ لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية، وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية بمصر.

ولفت إلى استعراضه مع رئيس الوزراء الياباني، الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها، في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن النقاشات مع رئيس وزراء اليابان إيجابية وبناءة، قائلًا إنهما استعرضا خلال المباحثات الثنائية ما تشهده الساحة الدولية من تحديات.

وأعرب عن أمله في التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال بحث سبل تخفيف وطأة التحديات الاستثنائية الملقاة على عاتق العديد من الدول النامية.

وأعلن عن تباحثهما بشأن العديد من القضايا الإقليمية لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات.

وذكر الرئيس السيسي، أنه أكد لـ«كيشيدا» الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة بالسودان، باعتبارها شأنا سودانيًا خالصًا.


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