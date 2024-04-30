كشف مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 8ر725 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 11% أو ما يعادل 2ر71 مليار درهم، مقابل 6ر654 مليار درهم في نفس الشهر عام 2023.

قال المصرف المركزي، في تقرير اصدره اليوم وأوردته وكالة أنباء الإمارات (وام )، إن "الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 92ر1 % أو ما يعادل 7ر13 مليار درهم، مقارنة بنحو 1ر712 مليار درهم في يناير الماضي.

وذكر المركزي، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 258ر1 تريليون درهم في الشهر الثاني من العام الجاري، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 4ر27 %، مقابل 4ر987 مليار درهم في نفس الفترة عام 2023، بزيادة تعادل 3ر270 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 5% أو ما يوازي 4ر59 مليار درهم، مقارنة بنحو 198ر1 تريليون درهم في الشهر الأول من العام الجاري.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 3ر430 مليار درهم ، بنمو على أساس سنوي بنسبة 1ر11 %، مقابل 3ر387 مليار درهم في العام الماضي ، بزيادة تعادل 43 مليار درهم.