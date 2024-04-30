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تراجع معدل التضخم في هولندا إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر

 أمستردام (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 1:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 1:07 م

تراجع معدل التضخم في هولندا خلال أبريل الجاري لأدنى مستوى منذ 4 أشهر في ظل انخفاض تكاليف السلع الصناعية، بحسب التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء المركزي اليوم الثلاثاء.

وسجلت أسعار المستهلكين زيادة سنوية تقدر بـ 2.7% في أبريل الجاري، مقارنة بارتفاعها بنسبة 3.1% في مارس الماضي.

ومن المقرر صدور البيانات النهائية للشهر الجاري في السابع من مايو المقبل.

وانخفضت أسعار السلع الصناعية باستثناء الطاقة ووقود السيارات بنسبة 0.8% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت تكاليف الطاقة بوتيرة أبطأ بلغت 3.3% مقارنة بـ 3.7% خلال الشهر الماضي.


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