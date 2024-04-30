حجازى وعبدالعال يفتتحان معرض التعليم الفنى وورش العمل «ابدع واصنع» بمدينة نصر

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى افتتاح معرض التعليم الفنى وورش العمل" ابدع واصنع " بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر بمشاركة ٣٨ مدرسة صناعى.

وأكد محافظ القاهرة، في بين له اليوم الثلاثاء، حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلاً عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.



وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة حريصة على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للتميز في سوق العمل، وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل إعداد خريجين مؤهلين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأشار محافظ القاهرة، خلال تفقده لمعرض المنتجات الفنية إلى أن مستوى عروض الطلاب يدعو إلى الفخر، حيث يشهد تطورًا كبيرًا فى كل مرة ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم.



وشهد المعرض الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.