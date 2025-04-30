أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوافقون على اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا

وافق أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على اتفاق تشكيل ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي المحافظ في ألمانيا.

وصوت 84.6% من الأعضاء لصالح القرار، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر في الحزب، وهذا يعني أنه لا يوجد شيء يمنع توقيع اتفاق الائتلاف يوم الاثنين المقبل.

ومنذ 15 أبريل الماضي، أُتيح لأعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، البالغ عددهم 358 ألف عضو، التصويت عبر الإنترنت على الاتفاق المكون من 144 صفحة بعنوان: "المسئولية تجاه ألمانيا". وأغلق الاقتراع الرقمي في تمام الساعة 11.59 مساء أمس الثلاثاء.

وشارك 56% من الأعضاء في التصويت، وقد تجاوز هذا بشكل كبير الحد الأدنى المطلوب للمشاركة وهو 20%.