سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية إنه منذ فجر الأحد، ارتقى ٣٨ شهيدا وعشرات المصابين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقصفت مدفعية الاحتلال معظم المناطق الشرقية للقطاع بدءا من رفح إلى القرى الشرقية بخان يونس إلى شرق المنطقة الوسطى مرورا بأحياء غزة الشرقية وصولا إلى شرق جباليا وبيت حانون.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف للاحتلال استهدف شقة سكنية في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلاً في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما ارتقى شهيد وعدد من المفقودين جراء استهداف منزلا قرب مدرسة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت طائرة بدون طيار إسرائيلية قصفت قرب أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد طفل وشخص آخر.

واستشهد شاب جراء قصف الاحتلال منزلاً في بلوك ٣ بمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي بشارة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

أما جنوب القطاعن ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وكان جيش الاحتلال استهدف، مساء الثلاثاء، خيمة للنازحين بشارع الإسطبل بمواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم ثلاث أطفال، ليرتفع عدد شهداء المحافظة إلى نحو عشرين خلال ٢٤ ساعة.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية وتوسيع محور موراج شمال مدينة رفح.

أما في غزة والشمال، ارتقى ستة شهداء خلال ٢٤ ساعة حيث انتشل مواطنون جثماني شهيدين من قصف الاحتلال على محيط سوق الجمعة بحي الشجاعية شرقي المدينة.

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف بحي الشعف شرقي المدينة، فيما استشهد آخر إثر قصف إسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين بمنطقة الشعف في حي التفاح شرقي المدينة.

وارتقى شهيدان في قصف من طائرة بدون طيار إسرائيلية على بلدة بيت حانون.

واستشهد خمسة فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة شعشاعة شرقي جباليا.

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي إنه وصل مشافي القطاع ٥١ شهيدا، بينهم شهيد انتشال، و١١٣ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٢٣٦٥ شهيدا و١١٧٩٠٥ مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥، ٢٢٧٣ شهيدا و٥٨٦٤ مصابا.