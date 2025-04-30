التضخم في كينيا يصل لأعلى مستوى خلال 8 أشهر بسبب أسعار الغذاء

قفز معدل التضخم السنوي في كينيا، إلى أعلى مستوى خلال 8 أشهر في أبريل جراء الإمدادات الغذائية المحدودة بما في ذلك الذرة والبطاطس والخضروات الخضراء.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الكيني ومقره نيروبي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، بارتفاع أسعار المستهلكين بواقع 4.1% على أساس سنوي مقارنة بـ3.6% في مارس.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب الإحصاء، بلغ معدل التضخم الرئيسي وهو المقياس المفضل للبنك المركزي لنمو الأسعار الأساسية، 2.5% بارتفاع من 2.2% في مارس.

وقال محافظ البنك المركزي كاماو ثوجي، إنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى النطاق الأعلى للمعدل المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2.5% إلى 7.5% في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن ظل دون نقطة المنتصف البالغة 5% منذ يونيو.