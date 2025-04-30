منح أحمد أبو الغيط وسام الشمس المشرقة لإسهاماته في تعزيز العلاقات بين اليابان والدول العربية

أعلنت الحكومة اليابانية عن منح وسام الشمس المشرقة، الوشاح الأكبر، الذي يمنحه إمبراطور اليابان لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة والتأخي بين اليابان ومصر، وبين اليابان والدول العربية.

وبحسب بيان لسفارة اليابان بالقاهرة، قام أبو الغيط خلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية بداية من عام 2004 وحتى عام 2011، بمساهمات بارزة في تعزيز العلاقات اليابانية – المصرية، حيث قام بالارتقاء بالحوار الاستراتيجي بين اليابان ومصر إلى مستوى وزراء الخارجية، مما مهد الطريق للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية بحلول عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بذل أبو الغيط قصارى جهده من أجل بناء المتحف المصري الكبير الذي أصبح رمزًا جديدًا لرموز التعاون.التنموي بين اليابان ومصر، ومن أجل إنشاء الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) وما إلى ذلك، بحسب البيان.

وبعد أن تولى مهام عمله بصفته

الأمين العام لجامعة الدول العربية في عام 2016، عمل أبو الغيط جاهدًا على تعزيز العلاقات اليابانية – العربية، بما في ذلك إطلاق الحوار السياسي الياباني – العربي، الذي سبق له وأن عقد ثلاث مرات قبل ذلك.

وأعربت سفارة اليابان في مصر عن تقديرها وامتنانها العميق تجاه ما قام به أبو الغيط من إنجازات، وقدمت له بالتهنئة على التتويج بالوسام.

وأعربت عن عزمها مواصلة بذل قصارى جهدها من أجل المزيد من التطوير للعلاقات اليابانية المصرية، والعلاقات اليابانية العربية.