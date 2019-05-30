شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل "حكايتي"، زواج "داليدا" الفنانة ياسمين صبري، من "علي" الفنان أحمد صلاح حسني، ونجح "علي" في إقناع والداته "سوزي" الفنانة نهال عنبر، بزواجه من داليدا، وطلب منها أن تعطي فرصة لنفسها لكي تحبها.

يقرر "سليم" الفنان جمال عبد الناصر، أن يسافر إلي الأسكندرية ليبحث عن ابنته "داليدا"، ليصل إلي الأتيلية الخاص بها وتخبره السكرتيرة أنها تستعد لحفل زواجها.

بالنسبة إلي الخان، يلغي "حسام" الفنان إسلام جمال، فرح "أدهم" الفنان أحمد حاتم من بنت عمه "خلود"، باعتباره كبير الخان ولم يأذن لهم بإقامة هذا الفرح، ويطالب من رجاله تكسير كل شئ في الفرح.

وخلال حفل زفافها، تتفاجأ داليدا بحضور والدها، ليطلب منها السماح ويعتذر لها عما فعله معها، وهناك يصطدم سليم بـ "البارون" ويتعرفا علي بعضهما، وتنتهي الحلقة.