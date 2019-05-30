مستشفى أمريكي يحتفل بخروج أصغر مولودة في العالم

احتفل مستشفى في مدينة سان دييجو الأمريكية، أمس الأربعاء، بخروج أصغر مولودة في العالم.

وولدت الطفلة "سايبي" في ديسمبر بعد حمل استمر 23 أسبوعا وكان وزنها 245 جراما، وتم تأكيد أنها أصغر طفلة على قيد الحياة في العالم من جانب هيئة "تينيست بابيز ريجستري" التي تديرها جامعة أيوا.

وذكر المستشفى أن حجم الطفلة كان يضاهي تفاحة كبيرة أو علبة عصير ويمكن وضعها في كف اليد.

وحسب المستشفى، وجد الأطباء أن الطفلة كانت لا تكتسب وزناً وكانت حياة والدتها في خطر، وقضت 5 أشهر في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى.

وذكر المستشفى أنه تم نقل الطفلة إلى منزلها في منتصف الشهر الجاري وكانت بصحة جيدة وزاد وزنها إلى 2.3 كيلوجرام.

وكانت صاحبة لقب أصغر طفلة في العالم قبل "سايبي"، هي طفلة ولدت في مدينة فيتن الألمانية بولاية شمال الراين فيستفاليا عام 2015، وكان وزنها 252 جراما.