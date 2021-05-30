30% من الاستثمارات العامة لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية في خطة 2021-2022

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاستثمارية للعام 2021-2022 تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة المدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، وتطوير المناطق العشوائية غير المُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كل المناطق غير الآمنة.

جاء ذلك خلال مناقشة السعيد، اليوم الخطة الاستثمارية للعام 2021-2022 بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأضافت أن المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.

كما أشارت السعيد إلى المستهدفات الرئيسة في الخطة في مجال التنمية الاجتماعية، موضحة أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2%، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6%، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.