نيجيريا: تسجيل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة وحالة وفاة واحدة

أعلنت نيجيريا، اليوم الاثنين، تسجيل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، بحسب وكالة «رويترز».

والجمعة الماضية، كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، أن مكان مصدر فيروس جدري القرود في نيجيريا كان تحت إشراف الولايات المتحدة ومختبراتها البيولوجية.

وقال كيريلوف إن فيروس جدري القرود جاء من نيجيريا حيث تعمل أربعة مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل.

وأضاف: «هناك ما لا يقل عن أربعة مختبرات بيولوجية تسيطر عليها واشنطن في نيجيريا ومن هناك بدأ تفشي الفيروس الجديد».

وجدري القردة مرض متوطن في دول إفريقية مثل الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

ورغم كونه إصابة فيروسية خفيفة عادة، إلا أنه أثار قلقا في العالم بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في نحو 20 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها في أوروبا، ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.