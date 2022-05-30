الخطوط الجوية اليمنية تسير أول رحلة تجارية بين مطاري صنعاء والقاهرة الأربعاء القادم

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، مساء اليوم الأحد، عن تسيير أول رحلة تجارية لها بين مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، ومطار القاهرة، يوم الأربعاء المقبل ، بعد توقف دام لسنوات.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ"، الخاضعة لسيطرة الجماعة، عن عبدالوهاب يحيى الدرة، وزير النقل في حكومة الحوثيين(غير معترف بها دولياً)، قوله، "بإمكان مطار صنعاء الدولي، استقبال كافة الرحلات وبمختلف أنواع وحجم الطائرات إقلاعاً وهبوطاً خلال الفترة المسائية بعد توقف دام لسنوات بسبب تعرض المطار للقصف من قبل تحالف العدوان(التحالف العربي) لعدة مرات".

ودعا الدرة، الأمم المتحدة إلى مضاعفة الرحلات التجارية المدنية لإنقاذ حياة المرضى والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأضاف "يجب على الأمم المتحدة مضاعفة عدد الرحلات التجارية بواقع رحلة إلى القاهرة يومياً".

كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن موافقة مصر على تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وصنعاء، وذلك ضمن إطار الهدنة التي تراعها الأمم المتحدة.

وبدأت الهدنة الإنسانية في البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ نحو ثمان سنوات، مطلع نيسان /ابريل الماضي، وتستمر لشهرين قابلة للتمديد.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز(جنوب غرب) التي يحاصرها الحوثيون منذ سنوات، فضلاً عن السماح بدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، ووقف العمليات العسكرية داخل البلاد وخارج الحدود.

جدير بالذكر، أن مطار صنعاء أغلق أمام الرحلات المدنية باستثناء طائرات الأمم المتحدة، في آب/اغسطس 2016، بقرار من التحالف الذي تقوده السعودية، بعد أن أتهم الحوثيين "باستخدام المطار لأغراض عسكرية"، وهو ما نفته الجماعة.

وجرى استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، في منتصف آيار/مايو الجاري، تنفيذاً لبنود الهدنة.