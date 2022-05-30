وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن والقضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين السعودي والأمريكي" استعرضا خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين".

كما ناقش الجانبان "أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

ويأتي الاتصال الذي أجراه الوزير السعودي اليوم الاثنين، بعد نحو أسبوع من استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي.

يأتي الاتصال الهاتفي اليوم ولقاء ولي العهد السعودي بأعضاء الكونجرس الثلاثاء الماضي بعد الأنباء التي ترددت عن زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة أواخر شهر يونيو المقبل، في أعقاب فترة شهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فتورا ملحوظا.