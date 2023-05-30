 شولتس يدين في مكالمة مع زيلينسكي الغارات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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شولتس يدين في مكالمة مع زيلينسكي الغارات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 5:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 5:59 م


أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الغارات الجوية الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن شولتس تعهد بتقديم المزيد من الدعم الألماني لأوكرانيا في إطار تنسيق وثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وأضاف هيبشترايت أن زيلينسكي أطلع شولتس على تأثيرات الغارات الجوية الأخيرة على مدن أوكرانية وعلى بنى تحتية حيوية مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على الاستمرار في التواصل الوثيق حول قضايا " من بينها أيضا تقديم دعم عالمي من أجل التوصل إلى حل سلمي".


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