كييف: مقتل 4 مدنيين وإصابة 34 في هجمات روسية على أوكرانيا خلال 24 ساعة

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قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أربعة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 34 آخرون في هجمات روسية على الأراضي الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف كليمينكو: " في الأيام الأخيرة، كان العدو يشن هجماته ليلا ونهارا، وأن القصف العنيف يتواصل على مناطق خط الجبهة والمناطق الخلفية"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال كليمنكو إن "روسيا تبذل محاولات لكسرنا وقهر إرادتنا، ولحرمان المدنيين من النوم، ومنعنا، نحن قطاع الأمن والدفاع في البلاد، من الاستعداد لتنفيذ المهام المهمة".

وأضاف كليمينكو أن الهجمات الروسية تسفر، للأسف، عن دمار وسقوط ضحايا بين المدنيين.

وقال إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تضرر 38 مدنيا في مناطق مختلفة من أوكرانيا، حيث لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 34 آخرون، بينهم طفلان".

وأكد وزير الداخلية الأوكراني أنه رغم الألم جراء الخسائر، تتصدى أوكرانيا للتهديدات الروسية بشكل أكثر فاعلية مع كل هجوم.

وأعرب كليمينكو عن امتنانه لكل من يؤدي واجبه بشرف، ليلا ونهارا. كما وجه الشكر للشعب الأوكراني الذي يتحمل الهجمات الروسية، ويقدم الدعم للمدافعين الأوكرانيين ويمتثل للقيود المفروضة.

يذكر أنه في ليل الاثنين/ الثلاثاء، دمرت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية 29 من أصل 31 طائرة مسيرة روسية طراز شاهد -136 / 131.