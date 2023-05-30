إصابة 9 أشخاص إثر سقوط سيارة بمصرف في دمنهور

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم اليوم الثلاثاء، جراء حادث تصادم سيارة وتروسيكل، فضلًا عن سقوطهما بمصرف مياه الطريق الزراعي بنزلة كوبري دسونس بمركز دمنهور في محافظة البحيرة.



وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل، والسقوط بمصرف مياه الطريق الزراعي بنزلة كوبري دسونس ووجود مصابين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابة كل من: "وردة م ا، ٢٤ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعزيزة.ع. ص، ٥٢ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، ومحمد.ا. ال، ٢٤ سنة، بكدمات وسحجات متعددة بالجسم.



كما أصيب كل من "بدور. م. ا، ١٤ سنة، بغيبوبة تامة وكسور متعددة بالجسم، ومالك.ي. ال، ٤ سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد. ي. ال، ١٠ سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعيسوي. ي. ال، ٩ سنوات، بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وإبراهيم. ي. ع، ٨ سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ودنيا. م. ا، ٢٨ سنة، بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وجميعهم من طنطا بمحافظة الغربية".



وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.