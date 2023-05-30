إعلان أمريكي سعودي عن تمديد وقف إطلاق النار في السودان لمدة 5 أيام

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، عن توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد لاتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لمدة خمسة أيام لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملها الحيوي.

وأكد الطرفان عزمهما استخدام التمديد لمدة خمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأدانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة، وحثت الرياض وواشنطن الطرفين على احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال خلال فترة التمديد الخمسة أيام.

كما اتفق الطرفان على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.

وبحسب واس، تُذكّر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين بأنه لا يزال يتعين عليهما التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.