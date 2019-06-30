تركيا: ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا في ليبيا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا

دعت وزارة الخارجية التركية مساء اليوم الأحد، إلى "الإفراج فورا" عن مواطنين أتراك تقول إنهم محتجزون في ليبيا، وهددت باستهداف عناصر قوات قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ما لم يتم ذلك.

وذكرت الوزارة في نبأ عاجل أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية: "ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا في ليبيا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا"

وأضافت: "احتجاز ستة من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".

كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار حذر اليوم الأحد من أنه سيتم الرد بقوة على أي "عدوان" تشنه القوات التابعة للمشير خليفة حفتر في ليبيا على أهداف تركية.

يأتي هذا بعد تهديد قوات "الجيش الوطني" الليبي، الذي يقوده حفتر، في شرق ليبيا، باستهداف أي تواجد عسكري تركي، وإعلانه أنه سيتم التعامل مع الطائرات والسفن التجارية التركية على أنها أهداف معادية.

كان المتحدث باسم "الجيش الوطني" اتهم تركيا بتقديم الدعم لـ"حكومة الوفاق، ومقرها طرابلس.

وصرح المتحدث بأن "القيادة العامة" قررت وقف كل الرحلات الليبية من وإلى تركيا وألزمت جميع الشركات بالالتزام بذلك. وانتقد المتحدث ما وصفه بـ"تدخل (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان السافر في ليبيا"، ودعا الشعب التركي إلى "ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء".