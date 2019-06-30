«تريد فيرز»: Cairo ICT ينطلق أول ديسمبر تحت شعار ‏ «The Digital Experience»

كشفت شركة تريدفيرز إنترناشيونال المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT الحدث السنوى الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، عن موعد إقامة الدورة الثالثة والعشرين فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «The Digital Experience».

ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار أكثر من 20 عاما منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996، وقد حظي Cairo ICT باهتمام ورعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الذى أسبغ رعايته على المعرض خلال آخر 5 دورات، وافتتح فاعلياته بنفسه 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمى فى مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتنطلق النسخة الثالثة والعشرون من Cairo ICT لتؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين فى تطوير أعمالهم وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تشهد دورة هذا العام إقامة المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل «Trans MEA 2018» والذى يتطرق لعدة موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمى، اعتمادا على الذكاء الاصطناعى الذى يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر.

وتتميز دورة 2019 أيضا بإقامة المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم LEARNــTECH MEA الذى يتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، بجانب التطرق لأساليب إتاحة التعلم الإلكترونى بتكلفة مناسبة، واستعراض أحدث تقنيات المالتى ميديا المستخدمة فى مجال التعليم.

ويستضيف Cairo ICT 2019 الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي «PAFIX» بمشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية الرائدة، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن نسخة العام الحالى أيضا، الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر «الأمن والسلامة الدولي DSS» والذى يعقد بحضور نخبة من الخبراء بالمجال الأمنى لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا فى منظومة التأمين الشخصى وتأمين المنشآت.