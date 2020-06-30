العراق يفتح جميع منافذه الحدودية لاستيراد الأكسجين لعلاج المصابين بكورونا

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أعلنت العراق اليوم الثلاثاء إعادة فتح جميع المنافذ الحدودية أمام استيراد الأكسجين لعلاج المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وقال عمر عدنان الوائلي المدير العام لهيئة المنافذ الحدودية في بيان صحفي إنه تم السماح لكافة المنافذ الحدودية بتسهيل دخول مادة الأكسجين الضروري لدعم المؤسسات الصحية لمعالجة المصابين بفايروس كورونا.

وأوضح "تم دخول عشرة صهاريج محملة بمادة الأكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي قادمة من دولة الكويت الشقيقة بأجمالي حمولة 220 طنا مع تسهيل عملية إدخالها وفق إجراءات مبسطة لتأخذ وجهتها إلى محافظة ذي قار".

وتعاني المستشفيات العراقية منذ أيام نقصا حادا في مادة الأكسجين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا على خلفية إرتفاع أعداد المصابين بالفيروس في أرجاء البلاد.