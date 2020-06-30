بنك ويلز فارجو الأمريكي يعتزم خفض التوزيعات النقدية

يعتزم بنك ويلز فارجو الأمريكي خفض التوزيعات النقدية في الربع الثالث من العام الحالي عن مستواها الحالي البالغ 51ر0 دولار للسهم الواحد، بعد إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في الأسبوع الماضي فرض قيود على توزيعات أرباح البنوك.

ويتوقع بنك ويلز فارجو إعلان التوزيعات النقدية للربع الثالث عند إعلان نتائج الربع الثاني من العام الحالي يوم 14 تموز/يوليو المقبل.

كما يتوقع البنك أن يكون الاحتياطي الرأسمالي المخصص لمواجهة الضغوط المالية حوالي 5ر2 في المئة، وذلك في أعقاب إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي النتائج النهائية لعملية التحليل والمراجعة النهائية لأوضاع البنوك المالية. ويمثل الاحتياطي الرأسمالي المخصص لتغطية الضغوط المالية نسبة مئوية فوق الأموال التي يجب على البنك الاحتفاظ بها كحد أدنى اعتبارا من اول تشرين أول/أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك في حين تعتزم البنوك الأمريكية الكبرى الأخرى مثل جيه بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وجولدمان ساكس جروب ومورجان ستانلي الإبقاء على مستوى توزيعاتها النقدية ربع السنوية دون تغيير.