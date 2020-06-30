شركة طيران اقتصادي نرويجية تلغي طلبات لشراء 97 طائرة بوينج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألغت شركة الطيران الاقتصادي النرويجية "نوريجيان إير" طلبات لشراء 97 طائرة بوينج.

وأصدرت الشركة يوم الاثنين إخطارا لشركة بوينج بإنهاء اتفاقيات الشراء لخمس طائرات "بوينج 787" و92 طائرة بوينج "737 ماكس".

وذكرت الشركة في بيان أنها رفعت أيضا دعوى تسعى لإعادة مدفوعات ما قبل التسليم المتعلقة بالطائرات وتعويض خسائر الشركة المرتبطة بوقف تشغيل طائرات "737 ماكس" ومشكلات المحرك لطراز 787.

وتم وقف تشغيل طائرات "737 ماكس" في جميع انحاء العالم منذ آذار/مارس من العام الماضي.

وقالت الشركة إن وقف تلك الطائرات عطّل عملياتها وتسبب في خسائر كبيرة.

ولم يرد على الفور تعليق من بوينج.

وعلى غرار الكثير من شركات الطيران الأخرى، تكافح الشركة النرويجية وسط انخفاض كبير في الطلب وسط جائحة فيروس كورونا.

وقد تم منح حوالي 7650 موظف بالشركة إجازة مؤقتة.